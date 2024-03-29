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Культура

Новые совместные проекты с учреждениями культуры Белоруссии появятся у «Михайловского»

Несколько новых совместных проектов на текущий и, частично, на два последующих года обсудили руководители Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и пяти учреждений культуры в Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Георгий Василевич на встрече с Сергеем Усиком. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич на завершающейся неделе провёл рабочие встречи с директором Государственного музея истории белорусской литературы Сергеем Усиком, директором Литературного мемориального музея Якуба Коласа Ириной Матяс, директором Национального исторического музея Республики Беларусь Александром Храмым, заместителем директора Национального художественного музея Викторией Кузьминой и директором Минской областной библиотеки имени Пушкина Натальей Ващило.

Среди планов, принятых к совместной реализации, – подготовленная пушкиногорскими музейщиками фотовыставка «Пушкинский заповедник в годы Великой Отечественной войны» в Минске и выставка о писателях-фронтовиках, созданная в Государственном музее истории белорусской литературы к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков в Пушкинских Горах, выступление михайловского фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня» на фестивале «Осень в Заосье» на родине белорусско-польского классика Адама Мицкевича.

В музее подчеркнули, что «Михайловское» давно и плодотворно сотрудничает со многими культурными и образовательными учреждениями Белоруссии, практикуя обменные выставки. «Мы признательны минским коллегам за активное сотрудничество, за возможность развивать и приумножать культурные связи между Россией и Республикой Беларусь», – резюмировали в Пушкинском заповеднике.

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