Международный наблюдатель из Белоруссии: Подготовка к выборам в Псковской области была на высочайшем уровне
Образцом для подражания назвал организацию выборов в Псковской области международный наблюдатель, член ЦИК Республики Беларусь Александр Лосякин в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.
«Я очень хотел попасть наблюдателем на выборы именно в Россию. У меня была возможность, учитывая что я живу в Витебске, по соседству, и было интересно посмотреть именно на ваш опыт подготовки и проведения выборов. Я был удивлён тем, что подготовка к избирательной кампании была на высочайшем уровне», – отметил он.
Александр Лосякин также рассказал, что побывал в семи странах и ознакомился с их организацией выборов. «То, что вы сделали, – образец для подражания. Было приятно видеть, что такая высокая активность на тех участках, на которых мы были. В некоторых местах в первый день до 40 % избирателей пришли на участки. И для тех, кто в отдалении живут, которые не могут дойти, которые в возрасте, всё было чётко организовано», – подчеркнул международный наблюдатель из Белоруссии.
Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».
Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.
Напомним, сегодня в России завершилось голосование на выборах президента России.
Голосование проходило 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Также применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
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