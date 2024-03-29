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Экономика

Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией

Представители более 20 компаний из Белоруссии работают в Пскове сегодня, 29 марта, в рамках налаживания двухсторонних бизнес-контактов и обмена бизнес-миссиями. Об этом ПАИ сообщили в Торгово-промышленной палате Псковской области.

  • Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией
    Фото: Торгово-промышленная палата Псковской области
  • Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией
    Фото: Торгово-промышленная палата Псковской области
  • Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией
    Фото: Торгово-промышленная палата Псковской области
  • Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией
    Фото: Торгово-промышленная палата Псковской области
  • Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией
    Фото: Торгово-промышленная палата Псковской области
  • Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией
    Фото: Торгово-промышленная палата Псковской области

В рамках встречи деловых кругов Псковской области и Белоруссии, а также исполнительных органов Псковской области проходит пленарное заседание.

На нем обсудят направления развития сотрудничества по профилю белорусских предприятий, алгоритмы проведения государственных закупок по отраслям: здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, туризма, строительства, наличие возможности финансирования совместных проектов, импортозамещение.

Также участники встречи обсудят видение исполнительных органов Псковской области возможностей задействования в различных направлениях производственного потенциала белорусских предприятий.

Кроме того, белорусские предприниматели побывали с экскурсией в ОЭЗ «Моглино».

Ранее представители бизнеса из Минска, Брестской, Витебской, Гомельской областей провели переговоры с представителями двадцати великолукских компаний и посетили с экскурсией завод «Микрон».

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