Эксперт из Греции на «Ночи выборов» в Пскове: Запад мог бы перенять у России опыт проведения выборов

21:54, 17 марта 2024, ПАИ

Западные страны могли бы перенять опыт проведения выборов у России, заявил эксперт из Греции, генеральный секретарь политической партии «Единый всегреческий фронт» Димитрис Казакис в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

Западные страны могли бы перенять опыт проведения выборов у России, заявил эксперт из Греции, генеральный секретарь политической партии «Единый всегреческий фронт»

Димитрис Казакис подчеркнул, что процесс выборов, голосования «являются абсолютно прозрачными». «Я всё это увидел своими глазами. После этих выборов каждый мог бы задать себе вопрос о том, чтобы подтвердить, что Россия является демократической страной. Я был во многих странах Запада, видел, как проходят там выборы, и могу сказать, что эти страны могли бы перенять опыт у России», – заявил эксперт из Греции.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.