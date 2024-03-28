Псковский политехнический колледж подписал договор о сотрудничестве с двумя белорусскими вузами

11:34, 28 марта 2024, ПАИ

Псковский политехнический колледж подписал договор о международном сотрудничестве с Оршанским государственным колледжем продовольствия и Витебским государственным колледжем лёгкой промышленности в рамках проведения регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Сотрудничество позволит обмениваться опытом и передовыми методиками обучения. Это будет способствовать развитию профессионализма студентов, а также создавать новые возможности для будущих успехов.

Кроме того, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов рассказал белорусским коллегам о создаваемом в Псковской области на базе колледжа образовательном кластере «Искусство и креативная индустрия».

Напомним, что чемпионат «Профессионалы» проводится в России в рамках мероприятий президентского национального проекта «Образование» с целью повышения престижа рабочих профессий, содействия кадровому обеспечению отраслей экономики. Участники соревнуются по наиболее востребованным компетенциям на территории региона.

Напомним, что на днях исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он рассказал, какую нишу на рынке среднего специального образования занимает в Псковской области политехнический колледж, назвал самые востребованные специальности с точки зрения студентов и с точки зрения дальнейшего трудоустройства, а также рассказал о масштабном чемпионате по профессиональному мастерству, который сейчас проходит в Псковской области.