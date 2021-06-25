Ближайшие недели эпидобстановка в Псковской области будет крайне тяжёлой - губернатор

15:21, 25 июня 2021, ПАИ

Ближайшие недели эпидобстановка в Псковской области будет крайне тяжёлой. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в регионе, как и по всей стране, продолжает ухудшаться. Глава регионе напомнил, что динамика распространения коронавируса растёт, новые мутировавшие штаммы меняют клиническую картину заболевания. Михаил Ведерников подчеркнул, что они развиваются быстрее и сильнее бьют именно по молодым.

«Уже сейчас в некоторых регионах ситуация ухудшилась настолько, что приходится заново перепрофилировать неинфекционные медучреждения, а, например, в Бурятии в среду объявили локдаун до улучшения эпидситуации. Это тревожные тенденции, которые требуют бдительности и решимости от каждого из нас. Мы вместе должны сделать всё необходимое, чтобы совместными усилиями сохранить здоровье жителей региона, нашу экономику и рынок труда», - обратился губернатор к жителям региона.