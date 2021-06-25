Михаил Ведерников назвал абсурдом разговоры о тайном заговоре и чипировании при вакцинации от COVID-19

15:23, 25 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал абсурдными случаи, когда начинают говорить о тайном заговоре, генной чистке, чипировании при вакцинации от коронавируса. «Печально, что кто-то рассуждает об этом всерьёз. Такими заявлениями пусть занимаются профильные специалисты», - заявил он в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, в связи с тем, что борьба с заболеванием велась буквально с колёс, на протяжении целого года данные менялись каждый день с космической скоростью. Он отметил, что многие по понятным причинам запутались в бесконечном потоке порой противоречивой информации. «Нам нужно честно и открыто поговорить обо всех непонятных, сложных и спорных моментах, которые касаются вакцинации. Они, безусловно, есть», - добавил глава региона.

По этой причине новый выпуск еженедельного он решил посвятить теме, которая имеет принципиальное значение для Псковской области на ближайшее будущее. Речь шла о вакцинации, которую губернатора назвал единственным способом справиться с пандемией. «На эту тему сейчас в российском обществе идёт активная дискуссия. К сожалению, она не всегда конструктивная – иногда со взаимными оскорблениями, обвинениями и упрёками», - заметил Михаил Ведерников. Поэтому он призвал все стороны к обоюдному уважению.

«Сейчас очень сложная эпидситуация, но без массовой вакцинации она очевидно будет становиться всё хуже, и это медицинский факт», - сказал глава региона.