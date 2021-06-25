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Михаил Ведерников рассказал, где найти сведения о вакцине «Спутник V»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, проводились ли испытания вакцины от коронавируса, какие у неё есть сертификаты и как узнать о её разработке. В видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он остановился на «Спутнике V», по которому есть наибольший объём доступной информации.

Глава региона подчеркнул, что все документы есть на сайте разработчика вакцины – научно-исследовательского центра имени великого российского эпидемиолога Николая Гамалеи. Нужно пройти по ссылке «Исследования», «Вакцинация против Ковид». Там есть регистрационное удостоверение Минздрава и результаты открытых исследований безопасности.

«Большая наука – вещь международная, поэтому много публикаций на английском языке. В более доступной форме всю эту информацию можно прочитать на сайте sputnikvaccine.com», - добавил Михаил Ведерников.

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