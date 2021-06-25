Испытания вакцины от COVID-19 на животных прокомментировал губернатор Псковской области

15:26, 25 июня 2021, ПАИ

Испытывали ли вакцину от коронавируса на животных, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Да, испытания безопасности включали эксперименты на различных видах лабораторных животных, в том числе на 2-х видах приматов. 1 и 2 фаза клинических испытаний на людях были завершены к концу лета 2020 года», - отметил глава региона.