При наличии вакцины повышаются шансы не умереть — Михаил Ведерников

15:28, 25 июня 2021, ПАИ

С учётом агрессивности и опасности ковида при наличии вакцины кардинально повышаются шансы попросту не умереть, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, эти шансы немаленькие. «Раньше говорили, что у нас на дорогах идёт война – тысячи человек каждый год гибнут в ДТП. Так вот, за 2020 год по России от ковида умерло в 8 раз больше, чем в ДТП. Это порядка 120 тысяч человек против 16 тысяч. И более того, новые мутации усугубляют течение болезни. Старые протоколы лечения уже не так эффективны – летальность идёт вверх», - рассказал глава региона.

Он отметил, что часто задают вопрос, почему штаммов уже много, а вакцина по-прежнему одна. Аналогия – грипп, прививка против которого меняется каждые полгода. «Про грипп врачи говорят так. Существует понятие неспецифического противовирусного иммунитета. Если штамм не совпал с тем, против которого делали вакцину, вы заболеете, но болезнь будет протекать в более мягкой форме. Частичная защита всё равно обеспечивается», - пояснил Михаил Ведерников.