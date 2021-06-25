Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Грозовой разряд стал причиной пожара в Пскове

Грозовой разряд молнии стал причиной пожара в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. 

24 июня в 08:10 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в нежилом доме в Транспортном переулке в Пскове. В результате пожара огнем повреждена кровля.

Предположительная причина пожара грозовой разряд молнии.

Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

25 июня 2021

В Пскове ребенок попал в реанимацию после купания в реке Великой
24 июня 2021

Пскович получил пять с половиной лет тюрьмы за торговлю наркотиками через интернет
24 июня 2021

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Псковской области

24 июня 2021

Тело погибшего мужчины извлечено из водоема в Псковской области
24 июня 2021

Два человека госпитализированы после ДТП в Псковской области
24 июня 2021

Стала известна причина пожара в деревне Борисовичи Псковского района
24 июня 2021

Двухэтажный дом сгорел в Борисовичах
23 июня 2021

Публикуем видео с места пожара в Невельском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...