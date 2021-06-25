Грозовой разряд стал причиной пожара в Пскове

09:40, 25 июня 2021, ПАИ

Грозовой разряд молнии стал причиной пожара в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

24 июня в 08:10 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в нежилом доме в Транспортном переулке в Пскове. В результате пожара огнем повреждена кровля.

Предположительная причина пожара – грозовой разряд молнии.

Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.