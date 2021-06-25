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Общество

Придётся ли каждые полгода делать прививку от коронавируса, рассказал губернатор псковичам

Придётся ли каждые полгода делать прививку от коронавируса, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Тут простого ответа нет. По сути, сейчас никто точно не знает, на какой период формируется иммунитет после вакцинации — кто-то говорит на 6 месяцев, кто-то на 9, - отметил глава региона. - Мы однозначно видим, что прививки эффективно защищают от заражения и значительно снижают тяжесть течения заболевания (безусловно, если сделаны оба укола и выдержан срок выработки антител)».

Михаил Ведерников добавил, что продолжительность иммунитета пока точно неизвестна. По внутренним наблюдениям, те, кто сделал прививку в самом начале вакцинации, по-прежнему обладают высоким титром антител.

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