Придётся ли каждые полгода делать прививку от коронавируса, рассказал губернатор псковичам

15:30, 25 июня 2021, ПАИ

Придётся ли каждые полгода делать прививку от коронавируса, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Тут простого ответа нет. По сути, сейчас никто точно не знает, на какой период формируется иммунитет после вакцинации — кто-то говорит на 6 месяцев, кто-то на 9, - отметил глава региона. - Мы однозначно видим, что прививки эффективно защищают от заражения и значительно снижают тяжесть течения заболевания (безусловно, если сделаны оба укола и выдержан срок выработки антител)».

Михаил Ведерников добавил, что продолжительность иммунитета пока точно неизвестна. По внутренним наблюдениям, те, кто сделал прививку в самом начале вакцинации, по-прежнему обладают высоким титром антител.