Главное предназначение прививки от COVID-19 назвал Михаил Ведерников

15:32, 25 июня 2021, ПАИ

Прививка от коронавируса достаточно надёжно защищает от тяжёлого течения заболевания. «Это её главное предназначение», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что люди спрашивают, зачем делать вакцину, если всё равно можно заболеть. Глава региона подчеркнул, что шансы заболеть существенно снижаются. По его словам, не так давно прозвучали данные, что в Коммунарке в Москве на 1500 заболевших приходится два вакцинированных — это доли процента.

«Шанс того, что в голову с крыши прилетит кирпич, тоже никогда не равен нулю. Однако это не повод всегда ходить в строительной каске», - заметил Михаил Ведерников.