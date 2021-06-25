Не вакцинироваться при наличии антител призвал псковичей губернатор

15:36, 25 июня 2021, ПАИ

Вакцинироваться при наличии антител просто так не нужно, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, люди часто спрашивают, почему вакцинироваться при наличии антител нельзя, но в торговом центре можно сделать прививку без теста. «Прежде всего, персонал пунктов вакцинации всё равно проверяет пациентов по существующему регистру переболевших. Также есть анкеты, где есть все основные вопросы», - рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что препарата не так много, и его необходимо разумно использовать. «Если же вы всё-таки сделаете прививку, не зная о наличии антител, ничего плохого не случится», - заметил Михаил Ведерников.