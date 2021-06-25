Более 50% сотрудников аппарата администрации Псковской области защищены от коронавируса

15:38, 25 июня 2021, ПАИ

В аппарате администрации Псковской области более 50% сотрудников либо переболели коронавирусом, либо вакцинировались. «Процент вакцинированных растёт, скоро перешагнём за 60%», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что сам переболел ковидом в конце прошлого года, и пока необходимости в вакцине нет. «Раз в месяц сдаю на антитела, последние результаты получил буквально вчера. Титр антител у меня по-прежнему высокий. Как только их уровень упадёт, сразу сделаю прививку», - сообщил Михаил Ведерников.

По его словам, не у всех антитела держатся так долго. «Например, мы с одним из коллег-губернаторов заболели почти в одно время. У него титр антител уже снизился, и недавно он привился», - отметил Михаил Ведерников.