Посмотреть на последствия от ковида посоветовал антипрививочникам Михаил Ведерников

15:39, 25 июня 2021, ПАИ

Посмотреть на последствия от ковида и сравнить риски посоветовал антипрививочникам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он отметил, что есть целый каскад комментариев на тему, что другу-брату-родственнику стало плохо после вакцины. Или другой вариант: «Я не знаю, какие у меня будут побочные эффекты, поэтому делать вакцину не буду».

Михаил Ведерников отметил, что долгосрочные последствия коронавируса ещё изучаются. Но уже известно, что он часто сказывается на психике, вызывает нарушения памяти, даёт серьёзные осложнения на сердце и лёгкие. «От прививки, в свою очередь, может быть высокая температура и головная боль, но это дольше одного дня не держится и быстро проходит», - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что, как и в отношении любого медицинского препарата, есть незначительные риски аллергической реакции на составные компоненты прививки. Они могут проявиться в первые минуты после укола. «По этой причине есть соответствующий регламент – не уходить от пункта вакцинации сразу после укола», - сказал он и добавил, что в ТЦ, ФАПах, больницах и поликлиниках с возможной аллергической реакцией медперсонал справится быстро.