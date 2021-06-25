Михаил Ведерников: Учёные секвенировали геном коронавируса ещё в марте 2020 года

15:41, 25 июня 2021, ПАИ

«Официально сообщалось, что наши учёные секвенировали полный геном коронавируса ещё в марте прошлого года. Без этого вакцину попросту бы не сделали», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что не понимает популярность вопроса, который мелькает довольно часто: секвенировали ли геном коронавируса? «Будем считать, что это спрашивают будущие эпидемиологи», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что сейчас это относительно стандартное исследование – по всему миру геном секвенировали сотни тысяч раз в рамках типирования штаммов и изучения распространения заболевания.