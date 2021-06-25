Вакцину вынуждают сделать обстоятельства, а не чья-то прихоть - Михаил Ведерников

15:42, 25 июня 2021, ПАИ

«Вакцину вынуждают сделать обстоятельства, а не чья-то прихоть. Не нужно путать причину и следствие», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он озвучил популярные вопросы от подписчиков: «Почему непривитым создают невыносимые условия? Почему вынуждаете сделать вакцину?» Глава региона обратил внимание, что осознанно отказываясь от вакцинации, люди подвергают риску всех окружающих. «Поэтому, если вы планируете активно участвовать в общественной жизни и не вакцинированы, тогда вам нужно систематически делать ПЦР-тест за свой счёт.

Это честно по отношению к окружающим», - заметил глава региона.