Привитые от коронавируса должны носить маски, заявил псковский губернатор

15:44, 25 июня 2021, ПАИ

Привитые от коронавируса должны носить маски, так как они всё равно могут переносить заболевание. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что вакцинированные переносят вирус не хуже, чем любая подъездная ручка.

«Именно поэтому обязательное ношение масок в общественных местах никто не отменял. Видите нарушение – делайте замечание, требуйте», - обратился глава региона к подписчикам.

Он добавил, что это ещё и вопрос взаимного уважения. «Носите маски, берегите своё здоровье и окружающих», - добавил Михаил Ведерников.