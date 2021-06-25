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Общество

Привитые от коронавируса должны носить маски, заявил псковский губернатор

Привитые от коронавируса должны носить маски, так как они всё равно могут переносить заболевание. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что вакцинированные переносят вирус не хуже, чем любая подъездная ручка.

«Именно поэтому обязательное ношение масок в общественных местах никто не отменял. Видите нарушение – делайте замечание, требуйте», - обратился глава региона к подписчикам.

Он добавил, что это ещё и вопрос взаимного уважения. «Носите маски, берегите своё здоровье и окружающих», - добавил Михаил Ведерников.

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