О грозах и порывистом ветре предупреждает псковичей МЧС
МЧС предупреждает псковичей о грозах и порывистом ветре 25 июня, пишет официальный Telegram-канал.
Начиная с южных районов области с 11:00 до 13:00 ожидаются грозы с порывами ветра 15-20 метров в секунду. В этой связи псковичам рекомендуют быть осторожными, не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи.
При грозе не следует находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).
В настоящее время в регионе работают 103 бригады энергетиков, которые устраняют последствия грозы.
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