О грозах и порывистом ветре предупреждает псковичей МЧС

10:32, 25 июня 2021, ПАИ

МЧС предупреждает псковичей о грозах и порывистом ветре 25 июня, пишет официальный Telegram-канал.

Начиная с южных районов области с 11:00 до 13:00 ожидаются грозы с порывами ветра 15-20 метров в секунду. В этой связи псковичам рекомендуют быть осторожными, не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи.

При грозе не следует находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

В настоящее время в регионе работают 103 бригады энергетиков, которые устраняют последствия грозы.