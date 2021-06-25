Как избежать локдауна в Псковской области, пояснил губернатор

15:45, 25 июня 2021, ПАИ

Как избежать локдауна в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, важно понимать, что в силу своего географического положения Псковская область всегда будет в зоне повышенного риска. В частности, в сезон численность пребывающего населения в регионе утраивается за счёт гостей, туристов и дачников.

Поэтому, по словам Михаила Ведерникова, выхода два: или полностью закрыть регион, чтобы пересидеть бурю, и тем самым убить экономику и разрушить рынок труда, либо вакцинироваться или переболеть большому количеству людей. «Безусловно, с учётом летальности ковида, предпочтительнее сделать прививку», - заметил губернатор. Он уточнил, что пока этого не произойдёт, все будут продолжать жить в условиях противодействия пандемии и жестких ограничительных требований.

Михаил Ведерников подчеркнул, что для того, чтобы окружающие люди имели возможность защитить своё здоровье, нужно иметь один из трёх документов: сертификат вакцинации, справку о наличии антител, либо свежий ПЦР-тест. «Правила простые и прозрачные. Выбор есть у каждого, принимайте решение сами и не затягивайте. Ближайшие недели точно будут непростыми», - подытожил глава региона.