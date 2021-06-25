250 контейнеров для раздельного сбора мусора установлено в Псковской области

11:00, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области установлено 250 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом заявил директор ООО «Экопром» Александр Киселев на заседании круглого стола 25 июня в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам Киселева, планируется увеличить в течение года объем по вывозу пластика, идет работа по переработке вторсырья.

Директор «Экопрома» также отметил, что охват услугой населения составляет в регионе 95%, до конца года планируется довести этот показатель до уровня 100%, но в некоторые места мусоровозам просто не добраться — дороги не оборудованы.

«На сегодняшний день я сам объезжаю всю область, таскаю квадроцикл и смотрю, где может проехать [мусоровоз], а где нет», - сказал Киселев.