В Пскове ведётся работа по организации сбора вторсырья

11:04, 25 июня 2021, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» установил в Пскове 100 дополнительных контейнеров для сбора вторсырья. Об этом сообщила заместитель директора компании Марина Мезенцева в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

Она отметила, что с начала деятельности регоператора был организован раздельный сбор отходов на территории 10 муниципалитетов. Увеличивается количество населенных пунктов, которые охвачены услугой. «Когда дачники приезжают, организовываем временный вывоз мусора», - добавила Марина Мезенцева.

Напомним, что контейнеры для ТКО с оранжевой наклейкой и надписью «Вторсырье» предназначены для отходов, которые подлежат переработке: бумагу, пластик, стекло и металл следует выбрасывать именно в них.



В контейнеры с наклейкой и надписью «Смешанные отходы» можно бросать все остальные ТКО: пищевые отходы, средства личной гигиены, неперерабатываемые ёмкости из-под продуктов питания и другое.