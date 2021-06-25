В бюджете Псковской области предусмотрены средства на инженерные изыскания на месте будущего полигона по переработке ТКО

11:18, 25 июня 2021, ПАИ

В бюджете Псковской области предусмотрены средства на инженерные изыскания на месте будущего полигона по переработке ТКО. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на заседании круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

По словам Грахова, стоимость экотехнопарка составляет ориентировочно от 1,7 до 2 млрд рублей.

«Конечно, мы должны учесть мнение жителей, чтобы минимизировать ущерб чьих-то интересов, сложно сделать, потому что 8,5 тысячи населенных пунктов разбросаны по региону и тяжело найти участок. Участок уже хотим посмотреть, если не пригоден, то будем искать другой. Если участок подойдет, то пройдут все предусмотренные процедуры», - пояснил Грахов.

Он также добавил, что в 2023-2024 году в регионе появится экотехнопарк, который позволит окончательно закрыть полигоны и работать с одним объектом, который не будет оказывать негативное воздействие на экологию.