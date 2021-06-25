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Общество

Сергей Грахов дал оценку деятельности регоператора по обращению с ТКО

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов дал оценку деятельности регионального оператора по обращению с ТКО - филиала ООО «Экопром».

«Самый лучший индикатор оценки деятельности - нравится людям или нет», - заявил он в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня. Сергей Грахов сообщил, что в 2019 году в комитет поступило более 700 обращений в сфере ТКО, в настоящий момент их всего около 100. «Делаем вывод, что регоператор с людьми работает, находит общий язык, механизмы регулируются», - констатировал председатель профильного комитета.

По его словам, по состоянию на 1 января 2019 года отходы забирались из 303 населенных пунктов, а сейчас 95% населения региона охвачены услугой по обращению с ТКО. Кроме того, за 2020 год на территории региона убрано 13,7 га несанкционированных свалок, за 2021 - уже 10 га.

Сергей Грахов добавил, что регоператор устанавливает контейнеры для раздельного сбора ТКО, увеличивает парк техники. Он напомнил, что на федеральном уровне принято решение о том, что регионы должны максимально активно развивать раздельный сбор мусора, так как основная цель экологической реформы - минимизировать количество отходов, которые подлежат захоронению.

Председатель комитета также сообщил, что в настоящий момент комитет направил заявку в Министерство природных ресурсов на предоставление субсидии в размере 29 млн рублей, чтобы закупить в этом году 2150 контейнеров для раздельного сбора отходов.

Сергей Грахов заметил, что на территории региона есть 2 предприятия по обработке пластика, куда попадают отходы из сетчатых контейнеров.

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