Круглый стол по реализации мусорной реформы в Псковской области проходит в медиацентре ПАИ

11:29, 25 июня 2021, ПАИ

Сегодня, 25 июня, в медиацентре ПАИ проходит круглый стол, посвященный реализации мусорной реформы в Псковской области. В дискуссии участвуют председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению ПОС Алексей Севастьянов, руководитель исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, первый заместитель главы администрации Псковского района, директор ООО «Экопром» Александр Киселёв, заместитель директора ООО «Экопром» Марина Мезенцева.

Псковское областное Собрание депутатов не раз обращалось к вопросу о сборе и переработке ТКО в регионе на парламентских часах, и сегодня вновь мы обсуждаем эту тему в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ.

Гости высказывают свое мнение, свое видение организации работы по сбору, вывозу и утилизации ТКО и отмечают болевые точки, которые ещё остаются в Псковской области в вопросе сбора отходов.