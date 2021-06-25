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Общество

Замглавы администрации Псковского района предложил ввести жесткое наказание за разведение свалок

Первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко предложил ввести жесткое административное наказание за разведение свалок. Об этом он заявил на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

По словам Колинко, муниципалитет получил более 900 тысяч рублей на создание контейнерных площадок, также планируется закупать контейнеры для раздельного сбора мусора.

«До конца августа финансирование будет реализовано в виде современных контейнерных площадок. У нас более 80 СНТ на территории района, плюс пользуются спросом сами деревни, с мая по сентябрь население увеличивается в 2,5 раза, до 100 тысяч человек. В летний период образуются свалки, зарастают действующие контейнерные площадки. Члены садоводств идут на контакт, решаем проблемы с ними, а граждане, которые приезжают из Пскова, не всегда идут навстречу и просто загружают мусором площадки, не платя за вывоз», - сказал Святослав Колинко.

При этом он подчеркнул, что с самого появления регоператора на территории Псковской области у муниципалитета и «Экопрома» сложилось конструктивное взаимодействие. Представители регоператора, как отметил Колинко, всегда приходят на любые совещания. Но пока из 627 населенных пунктов в Псковском районе только 300 имеют контейнерные площадки.

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