Алексей Севастьянов – о работе «Экопрома»: Динамика положительная, но расслабляться рано

11:40, 25 июня 2021, ПАИ

«Динамика положительная налицо, но расслабляться рано», - прокомментировал работу регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром» заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Круглый стол по теме обращения с ТКО в медиацентре Псковского агентства информации состоялся 25 июня.

Алексей Севастьянов отметил, что остается ряд вопросов. В частности, озвучивалась проблема неудобных контейнеров с большой крышкой, которые не открыть пожилым и невысоким людям. «Если не закрывают - жара, плюс птицы, в итоге беспорядок во дворе. Проблема из года в год переходит», - сказал депутат и заявил о необходимости поработать над этим вопросом. По мнению Алексея Севастьянова, можно начать с точечного подхода: в управляющих компаниях знают, где живут 80% пожилых граждан.

«Конечно, хотелось бы, чтобы построили систему вывоза мусора в летнее время, здесь и вина граждан, но спасение только в вас», - в продолжение обратился парламентарий к представителям регоператора. Он пояснил, что контейнеры на окраинах города завалены мусором отдыхающих. Алексей Севастьянов уточнил, что проблема особенно характерна для районов Псковкирпич и Любятово, и предложил изменить там графики вывоза ТКО, чтобы въезды в город не превращались в свалки.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов дополнил, что есть еще проблема с отсутствием контейнерных площадок - раньше они устанавливались там, где это было экономически выгодно, а сейчас должны стоять там, где положено по закону. По его словам, было много обращений по этому поводу. Председатель комитета сообщил, что в прошлом году муниципальным образованиям было выделено 7 млн рублей на установку контейнерных площадок, за что отдельно поблагодарил Псковское областное Собрание. «Это шаг вперед, есть муниципальные образования, которые большое внимание этому уделяют», - констатировал он.

Директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев заявил, что проблема с крышками контейнеров будет решена. Что касается мест накопления, он согласился, что у властей нет денег на эти цели. «Закрываем глаза и выставляем баки, хоть и получаю за это», - рассказал он. Директор компании добавил, что график вывоза ТКО летом участился. По его словам, население бережно относится к месту, в котором живет, в отличие от дачников. «Как можем, так и крутимся. Радоваться рано, мы понимаем», - отметил Александр Киселев. Он также рассказал, что на проведение субботников «Экопром» выдал 25 тысяч пакетов, но их не вывезли - «где-то по домам лежат и местные главы пользуются». «Если выдаем бесплатно - раздавайте населению бесплатно», - призвал спикер.