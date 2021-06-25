С 25 июня в Псковской области междугородние автобусы № 662 и 516 будут ходить еженедельно
С 25 июня в Псковской области рейсы по междугородним маршрутам № 662 «Гдов – Самолва – Чудские Заходы – Рудница» (вторник, четверг) и № 516 «Псков – Красный пограничник – Ремда – Самолва» (пятница, воскресенье) будут выполняться еженедельно.
Решение было принято для улучшения транспортной доступности Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
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