С 25 июня в Псковской области междугородние автобусы № 662 и 516 будут ходить еженедельно

11:42, 25 июня 2021, ПАИ

С 25 июня в Псковской области рейсы по междугородним маршрутам № 662 «Гдов – Самолва – Чудские Заходы – Рудница» (вторник, четверг) и № 516 «Псков – Красный пограничник – Ремда – Самолва» (пятница, воскресенье) будут выполняться еженедельно.

Решение было принято для улучшения транспортной доступности Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.