С погибшим на ралли в Псковской области гонщиком простились в Ижевске

21:55, 05 июня 2025, ПАИ

В Ижевске состоялось прощание с мастером спорта России и обладателем кубка России по ралли Никитой Северюхиным, который погиб на соревнованиях в Псковской области. Об этом сообщили в компании ASMG.

На церемонию проводов спортсмена в последний путь в столицу Удмуртии приехали его коллеги по автоспорту, а также официальные лица и представители местных спортивных организаций. От имени ASMG на похоронах присутствовал генеральный директор промоутера чемпионата России по ралли ASMG Артур Мурадян.

«В этот день я не мог не прервать все дела и полетел в Ижевск, чтобы лично выразить свои соболезнования родным и близким Никиты. Во время церемонии прощания прозвучало много тёплых слов в адрес нашего товарища. С болью в сердце я смотрел на призовые кубки, которые находились на церемонии в момент прощания. Семья Никиты понимает, насколько важным для него являлось ралли», – сказал Артур Мурадян.

Он пожелал семье погибшего спортсмена моральных и душевных сил, чтобы пережить эту трагедию, и выразил благодарность всем неравнодушным, поддержавшим сбор средств. От лица ASMG и совета учредителей также была оказана финансовая помощь. «Никита навсегда останется в наших сердцах», – добавил Артур Мурадян.