В Псковской области найдены сбежавшие из спецучилища подростки

12:00, 25 июня 2021, ПАИ

В Себежском районе найдены сбежавшие из спецучилища подростки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 июня около 22:00 четверо подростков сбежали из Себежского специального профессионального училища №1 закрытого типа.

В настоящее время в ходе поисковых мероприятий их местонахождение установлено. Подростки найдены в 12 км от Себежа. Они доставлены в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.