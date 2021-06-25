В Псковской области найдены сбежавшие из спецучилища подростки
В Себежском районе найдены сбежавшие из спецучилища подростки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
24 июня около 22:00 четверо подростков сбежали из Себежского специального профессионального училища №1 закрытого типа.
В настоящее время в ходе поисковых мероприятий их местонахождение установлено. Подростки найдены в 12 км от Себежа. Они доставлены в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.
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