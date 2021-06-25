В Псковской области выявили первый случай заболевания коронавирусом в детском лагере

12:03, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области выявили первый случай бессимптомного течения заболевания новой коронавирусной инфекцией у ребёнка в детском лагере «Звёздный», пишет официальный Telegram-канал региона.

Согласно предписанию Роспотребнадзора, при выявлении больного коронавирусом ребёнка подлежат изоляции лица, которые находились с ним в близком контакте (дети, взрослые). Кроме того, проводится эпидрасследование, устанавливается группа близких контактов и именно эту группу закрывают на карантин.

Как правило, круг контактных ограничивается одним отрядом, по аналогии со школами – при выявлении больного ученика на карантин уходит класс, но не вся школа. В больницах при выявлении очага на карантин закрывается отделение, но не вся больница.

В Роспотребнадзоре отметили, что «все мероприятия в лагере проводятся в соответствии с нормативными и методическими документами. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области».