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Общество

Виктор Остренко: Разница в тарифах на утилизацию ТКО вызывает у сельских жителей вопросы и настороженность

Виктор Остренко. Фото Арсений Тимашов.

Разница в тарифах для маленьких населенных пунктов вызывает у жителей сельской местности вопросы и настороженность, а также влияет на доверие к реализации реформы по обращению с ТКО, отметил в рамках круглого стола, проходившего в медиацентре ПАИ, руководитель исполкома ОНФ в Псковской области, депутат областного Собрания  Виктор Остренко.

Этот вопрос, а также круг других, находится в рабочей повестке ОНФ и является предметом совместной деятельности с региональным оператором по обращению с ТКО в регионе.

В частности, как рассказал Виктор Остренко, в рамках деятельности ОНФ была создана карта свалок, которая работает по всей Российской Федерации, благодаря общественным инициативам граждан производился сбор информации с фотофиксацией о свалках.

Виктор Остренко отметил конструктивный подход администрации области в вопросе ликвидации свалок, было организовано взаимодействие с заместителем губернатора, что позволило обобщить информацию о свалках и включить сведения, собранные общественниками, в список всех объектов накопления несанкционированного мусора.

«Мы сделали оценку общего объема несанкционированных свалок, заложили необходимое финансирование, чтобы постепенно ликвидировать основные свалки, которые существуют в муниципальных образованиях», - рассказал Виктор Остренко, отметив, что для быстрого решения этой проблемы средств недостаточно, но это позволяет выстраивать диалог с местным населением.

Он также отметил, что регоператор оперативно включился в эту работу.

Виктор Остренко рассказал, что на местном уровне также решались вопросы, связанные с правильным и неправильным начислением оплаты за вывоз отходов, корректировались маршруты и логистика вывоза, поскольку это было достаточно ново для сельской местности.

По словам депутата, для муниципальных образований по-прежнему стоят вопросы организации контейнерных площадок, бюджеты не всех сельских поселений обеспечены средствами для этой работы. Начатый формат сбора мусора в мешки не всегда четко работает: сельские районы не до конца обеспечены самими мешками.

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