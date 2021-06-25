Более 5 тысяч пачек сигарет пытались незаконно провезти через границу в Пыталовском районе

12:13, 25 июня 2021, ПАИ

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При оформлении грузового автомобиля «Скания», следующего на выезд из Российской Федерации, пограничники выявили скрытые от пограничного и таможенного контроля табачные изделия общим количеством более 5000 пачек сигарет. Контрабанду спрятали в технологических полостях багажных отделений легковых автомобилей, перевозимых автовозом.

Предварительная оценочная стоимость выявленной партии сигарет составила более 250 тысяч рублей. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения, отметили в ведомстве.