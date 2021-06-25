Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 5 тысяч пачек сигарет пытались незаконно провезти через границу в Пыталовском районе

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При оформлении грузового автомобиля «Скания», следующего на выезд из Российской Федерации, пограничники выявили скрытые от пограничного и таможенного контроля табачные изделия общим количеством более 5000 пачек сигарет. Контрабанду спрятали в технологических полостях багажных отделений легковых автомобилей, перевозимых автовозом.

Предварительная оценочная стоимость выявленной партии сигарет составила более 250 тысяч рублей. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения, отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

25 июня 2021

Пассажирка иномарки госпитализирована после ДТП в Куньинском районе
25 июня 2021

Более 5 тысяч пачек сигарет пытались незаконно провезти через границу в Пыталовском районе
25 июня 2021

Спасенный из реки ребенок скончался в реанимации в Пскове
25 июня 2021

В Пскове ребенок попал в реанимацию после купания в реке Великой
24 июня 2021

Пскович получил пять с половиной лет тюрьмы за торговлю наркотиками через интернет
24 июня 2021

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Псковской области

24 июня 2021

Тело погибшего мужчины извлечено из водоема в Псковской области
24 июня 2021

Два человека госпитализированы после ДТП в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...