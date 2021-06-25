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Общество

Александр Котов: Экотехнопарк – это задача № 1

«Экотехнопарк – это задача № 1», - заявил председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, нужно сосредоточиться на этой задаче. «Со стороны областного Собрания готовы участвовать и с населением работать, искать источники финансирования», - отметил Александр Котов и добавил, что новый состав регионального парламента вернется к этому вопросу, потому что он интересен для населения и депутатов. «У нас есть возможность общими усилиями изменить ситуацию», - констатировал председатель регионального парламента.

Он также предложил увеличить в бюджете региона на 2022 год объем средств на обустройство контейнерных площадок и попросил председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова проработать данный вопрос совместно с депутатами. «В этом году 7 млн предусмотрели, в следующем давайте 14 млн», - отметил спикер Собрания.

Также он коснулся темы мешкового сбора отходов. Александр Котов согласился с представителями регионального оператора по обращению с ТКО – филиала ООО «Экопром», которые заявили о том, что предоставляемые населению пакеты для ТКО исчезают «как в бездонную бочку». По мнению спикера областного Собрания, это говорит о культуре населения. При этом, заметил он, если не давать мешки, мусор будет летать по деревне. Поэтому нужно наладить работу в этой сфере с населением и главами муниципалитетов, и Псковское областное Собрание готово к этому подключиться.

В части раздельного сбора мусора, по словам Александра Котова, движение есть. Он добавил, что главная задача региона и регоператора – чтобы на захоронение попадало меньше отходов, а больше перерабатывалось.

Председатель Собрания обратил внимание, что 95% региона охвачено услугой по вывозу ТКО, остались только населенные пункты, где нет дорог. «Над этим нужно работать, вижу желание регоператора», - сказал Александр Котов.

Он поблагодарил представителей компании за разговор, который позволил понять существующие проблемы, оценить взаимодействие и прояснить вопросы, связанные с экологической реформой. Также Александр Котов выразил надежду, что будут найдены решения существующим проблемам в этой сфере.

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