О вывозе крупногабаритного мусора в Пскове рассказал директор «Экопрома»

12:27, 25 июня 2021, ПАИ

Директор ООО «Экопром» Александр Киселев рассказал о вывозе крупногабаритного мусора в Пскове во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

По словам Александра Киселева, в больших городах, таких как Санкт-Петербург или Москва, «все культурно, и если человек делает ремонт, то он самостоятельно заказывает 8-кубовый контейнер и не имеет права выбрасывать крупногабаритный мусор на контейнерную площадку, за это большие штрафы».

«У нас в Пскове крупногабаритный мусор выбрасывают прямо под окна, - отметил Киселев. - Мы вывозим его, для этого в городе работают шесть машин».

По словам директора «Экопрома», управляющие компании не проводят работу с населением, не разъясняют правила утилизации крупногабаритного мусора.

«Приходится тратить время и вывозить такой мусор не только с контейнерных площадок, но из разных точек города», - подчеркнул Киселев.

Кроме того, регоператор по обращению с ТКО вывозит за свой счет резину.

«Мы собираем резину, скапливаем ее на базе и заказываем фуру, которая увозит её», - добавил Александр Киселев.