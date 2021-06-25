О вывозе крупногабаритного мусора в Пскове рассказал директор «Экопрома»
Директор ООО «Экопром» Александр Киселев рассказал о вывозе крупногабаритного мусора в Пскове во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.
По словам Александра Киселева, в больших городах, таких как Санкт-Петербург или Москва, «все культурно, и если человек делает ремонт, то он самостоятельно заказывает 8-кубовый контейнер и не имеет права выбрасывать крупногабаритный мусор на контейнерную площадку, за это большие штрафы».
«У нас в Пскове крупногабаритный мусор выбрасывают прямо под окна, - отметил Киселев. - Мы вывозим его, для этого в городе работают шесть машин».
По словам директора «Экопрома», управляющие компании не проводят работу с населением, не разъясняют правила утилизации крупногабаритного мусора.
«Приходится тратить время и вывозить такой мусор не только с контейнерных площадок, но из разных точек города», - подчеркнул Киселев.
Кроме того, регоператор по обращению с ТКО вывозит за свой счет резину.
«Мы собираем резину, скапливаем ее на базе и заказываем фуру, которая увозит её», - добавил Александр Киселев.
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