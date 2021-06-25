Топ-10 способов спасти квартиру от жары. Советы от «Псковжилстроя»

12:49, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковскую область пришла жара. Вот уже который день один за другим бьются температурные рекорды прошлых лет. Жарко не только на улице, но и дома. Солнечные лучи нагревают квартиру, и многие не знают, как этому противостоять. Особенно если дома нет кондиционера.

Специализированный застройщик «Псковжилстрой» подготовил для читателей Псковского агентства информации десять наиболее эффективных способов охладить квартиру.

Совет первый: Используйте вентилятор

Сам по себе вентилятор вряд ли поможет охладить помещение. Но его работу можно оптимизировать. Достаточно добавить перед ним пару бутылок с ледяной водой. Предварительно их можно даже положить в морозилку для лучшего эффекта.

Совет второй: Простыня – друг человека

Этот способ использовали советские военнослужащие, когда находились во всех смыслах в «горячих точках». Попробуйте положить обычные простыни в холодильник, а затем развесить их по дому. Можно охладить простыни и накрыться ими перед сном.

Совет третий: Не забывайте про влажную уборку

Не забывайте протирать мебель и пол. Вода охладит поверхность, а отсутствие пыли поможет лучше дышать. Простой, но эффективный способ.

Совет четвертый: Что-что? Шторы!

Чтобы избежать проникновения солнечных лучей в квартиру, лучше завесить окно шторами. Особенно днем, когда предметы особенно нагреваются. Этот совет плавно перетекает в другой:

Совет пятый: Грамотно проветривайте квартиру

Днём окна в квартире лучше не открывать и не запускать духоту в помещение. Лучше всего проветривать рано утром и вечером, после 22 часов. Окна можно оставить открытыми на ночь.

Совет шестой: Не забывайте увлажнять воздух

Холодная вода, как вы уже знаете, способна охладить помещение. Набирайте холодную воду в пульверизатор и распыляйте раз в час. Можно также добавить аромамасла. Но следите за тем, чтобы воздух не стал слишком влажным!

Совет седьмой: Забудьте про бытовую технику

Без лишней необходимости старайтесь не пользоваться плитой и духовкой. Равно как и остальными электроприборами — они нагревают воздух. Включайте технику по мере необходимости.

Совет восьмой: До ламочки

В процессе работы лампы накаливания сильно нагреваются. Лучше заменить их на светодиодные, которые почти не нагреваются. Либо старайтесь просто меньше пользоваться освещением.

Совет девятый: Прости, полотенцесушитель

Отопление, как известно, весной отключают, и летом оно не работает, в отличие от полотенцесушителя, который всегда горячий. Поэтому лучше перекрыть вентили. Если полотенцесушитель электрический — выключите с помощью переключателя или просто вытяните шнур из розетки.

Совет десятый: А вот вытяжку включите

Вытяжку можно включить и на кухне, и в ванной, если она там есть. Вытяжка способна убрать часть горячего воздуха и пара из вашей квартиры.

Представленные советы помогут вам охладить и освежить квартиру. Можно использовать сразу несколько советов для достижения, так сказать, лучшего эффекта. А еще не забывайте пить воду. В такую жару это просто необходимо.