Николай Баринов: Пскову необходим дендролог
Пскову необходим дендролог. Об этом заявил начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Николай Баринов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.
«При всем уважении платить мы можем 20 тысяч грязными, поэтому специалиста не найти. На всю область он у нас только в великих луках. У нас мы ищем», - сказал спикер.
По его словам, основной дендроплан — это документ стоимостью около 20 млн рублей, в котором указаны все схемы теплотрасс, газопроводов. Все это наносится на карту с учетом исторического плана.
«Денег таких нет, поэтому мы заключили договор на создание схемы с Псковским университетом, заказали схему посадки деревьев на часть городской черты за 600 тысяч. На реализацию выделено 1,5 миллиона рублей», - добавил Баринов.
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