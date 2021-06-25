Николай Баринов: Пскову необходим дендролог

13:14, 25 июня 2021, ПАИ

Пскову необходим дендролог. Об этом заявил начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Николай Баринов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

«При всем уважении платить мы можем 20 тысяч грязными, поэтому специалиста не найти. На всю область он у нас только в великих луках. У нас мы ищем», - сказал спикер.

По его словам, основной дендроплан — это документ стоимостью около 20 млн рублей, в котором указаны все схемы теплотрасс, газопроводов. Все это наносится на карту с учетом исторического плана.

«Денег таких нет, поэтому мы заключили договор на создание схемы с Псковским университетом, заказали схему посадки деревьев на часть городской черты за 600 тысяч. На реализацию выделено 1,5 миллиона рублей», - добавил Баринов.