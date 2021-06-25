Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посвященный 800-летию Александра Невского водный поход завершился в Псковской области

В Псковской области завершился водный поход, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

24 июня в регионе успешно завершен организованный следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области водный поход от Псковского кремля до места, где произошло Ледовое побоище. В мероприятии приняли участие сотрудники управления, ветеран петербургского спецназа, кавалер ряда государственных наград, сотрудник Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Николай Евтух и ряд его сослуживцев – члены Союза ветеранов спецназа «Тайфун».

Мероприятие было приурочено и проведено в год 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского, русского национального героя, хранителя православной веры и свободы народа.

Старт участникам водного похода был дан 22 июня в Пскове на рассвете. Ровно 80 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

Маршрут проходил в течение трех дней через реку и озера Псковской области и завершился в месте, максимально приближенном к сражению русской рати, возглавляемой Александром Невским, против войск Ливонского ордена на Чудском озере. Расстояние, которое участники преодолели на морских каяках, составило порядка 130 км. За это время пришлось столкнуться как с благоприятными условиями, так и с непогодой, когда штиль сменялся сильным, порывистым ветром, палящее солнце грозовым фронтом с проливным дождем, а спокойная гладь воды сильными волнами, которые буквально накрывали каяки.

Это уже не первый опыт участия следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в совместных мероприятиях с Николаем Евтухом и его сослуживцами из Союза ветеранов спецназа «Тайфун». В прошлом году псковские следователи приняли участие в велопробеге, организованном ветеранами спецназа из Санкт-Петербурга в Псковскую область с остановками у мест боевой славы. Еще годом ранее Николай Евтух и сотрудник следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в составе разных команд покорили самую высокую вершину России и Европы - Эльбрус, где водрузили флаг Следственного комитета России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

25 июня 2021

Михаил Ведерников — молодежным активистам: Мы вместе — одна большая региональная команда
25 июня 2021

Михаил Ведерников записал видеообращение, посвящённое вакцинации
25 июня 2021

Как избежать локдауна в Псковской области, пояснил губернатор
25 июня 2021

Привитые от коронавируса должны носить маски, заявил псковский губернатор
25 июня 2021

+32 градуса и дожди с грозами обещают псковичам 26 июня
25 июня 2021

Посмотреть на последствия от ковида посоветовал антипрививочникам Михаил Ведерников

25 июня 2021

Главное предназначение прививки от COVID-19 назвал Михаил Ведерников

25 июня 2021

Испытания вакцины от COVID-19 на животных прокомментировал губернатор Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...