Посвященный 800-летию Александра Невского водный поход завершился в Псковской области

13:48, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области завершился водный поход, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

24 июня в регионе успешно завершен организованный следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области водный поход от Псковского кремля до места, где произошло Ледовое побоище. В мероприятии приняли участие сотрудники управления, ветеран петербургского спецназа, кавалер ряда государственных наград, сотрудник Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Николай Евтух и ряд его сослуживцев – члены Союза ветеранов спецназа «Тайфун».

Мероприятие было приурочено и проведено в год 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского, русского национального героя, хранителя православной веры и свободы народа.

Старт участникам водного похода был дан 22 июня в Пскове на рассвете. Ровно 80 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

Маршрут проходил в течение трех дней через реку и озера Псковской области и завершился в месте, максимально приближенном к сражению русской рати, возглавляемой Александром Невским, против войск Ливонского ордена на Чудском озере. Расстояние, которое участники преодолели на морских каяках, составило порядка 130 км. За это время пришлось столкнуться как с благоприятными условиями, так и с непогодой, когда штиль сменялся сильным, порывистым ветром, палящее солнце – грозовым фронтом с проливным дождем, а спокойная гладь воды – сильными волнами, которые буквально накрывали каяки.

Это уже не первый опыт участия следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в совместных мероприятиях с Николаем Евтухом и его сослуживцами из Союза ветеранов спецназа «Тайфун». В прошлом году псковские следователи приняли участие в велопробеге, организованном ветеранами спецназа из Санкт-Петербурга в Псковскую область с остановками у мест боевой славы. Еще годом ранее Николай Евтух и сотрудник следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в составе разных команд покорили самую высокую вершину России и Европы - Эльбрус, где водрузили флаг Следственного комитета России.