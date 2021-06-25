Для тренировочных сборов по авторалли в Псковской области закроют участки дорог

14:03, 25 июня 2021, ПАИ

С 30 июня по 3 июля в Плюсском, Себежском, Пустошкинском, Опочецком и Красногородском районах планируется проведение тренировочных сборов и 9-го этапа Кубка России по авторалли «900 озер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований в эти дни вводится временное прекращение движения транспортных средств по участкам региональных автомобильных дорог. Соответствующий приказ подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

30 июня с 10:00 до 18:00 будут временно закрыты для автотранспорта участки дорог:

- Заполье – Любенск – Вечаша от деревни Любенск до деревни Шереги Плюсского района

- Максютино – Родионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района

- Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района.

1 июля с 10:00 до 18:00 перекроют отрезок дороги Балахи – Притчи – Балахи от деревни Балахи до деревни Боярщина Опочецкого района.

2 июля с 18:30 до 21:00 движение будет закрыто по участку дороги Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой в городе Опочке: от пересечения улицы Ленина с улицей Коммунальной до пересечения улицы Красногородской с улицей Гагарина. Объезд будет осуществляться по улице Гагарина, дороге от трассы Опочка – Дубровка – граница с Республикой Белоруссия до деревни Пашкино и улицам 2-я Ленинская и Ленина.

3 июля с 9:00 до 11:30 и с 13:00 до 15:40 приостановят движение транспорта на участках дорог:

- Кудка – Норкино – Камено от деревни Кудка до деревни Норкино Опочецкого района

- Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района.

В этот же день с 9:40 до 12:20 перекроют отрезок дороги Опочка – Лобово – Мякишево от деревни Есенники до деревни Пьяново Опочецкого района. С 13:00 до 15:40 – участок дороги Лаптево – Удриха от деревни Бездедово до деревни Удриха Опочецкого района. А с 15:15 до 17:30 и с 17:35 до 19:15 – отрезок дороги Поддубье – Платишино от деревни Морозово до перекрестка с автодорогой Сорокино – Сакулино Красногородского района.

Временное прекращение движения обеспечивает организатор соревнований - Федерация автомобильного спорта Псковской области. Пропуск общественного и гражданского транспорта при этом будет обеспечен по первому требованию с задержкой по времени не более 5 минут. Контактный телефон президента федерации Олега Мыслевича: 8-911-378-05-81.