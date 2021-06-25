В Псковской области около 30% преступлений в сфере наркотиков совершают студенты

14:30, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области около 30% преступлений в сфере наркотиков совершают действующие студенты, для которых такая деятельность — легкий способ заработать денег. Об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, полковник полиции Рустам Кохан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

Он отметил, что из 400 расследованных полицией региона преступлений 80% - особо тяжкие (хранение и сбыт в особо крупном размере). Существуют три основные группы преступников — студенты; ранее судимые, наркозависимые граждане (около 20%), для которых наркотики являются основным источником доходов; люди без образования, со средним общим образованием (около 40%), которые рассматривают продажу наркотиков как временную меру.