В Псковской области почти нет героина – Сергей Кремс

14:40, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области почти нет героина. Об этом заявил главный внештатный нарколог комитета по здравоохранению Псковской области Сергей Кремс на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

«Ситуация не меняется, в регион пришли новые наркотики, в корне изменился прием наркотиков, - заметил Кремс. - Героина почти нет, пришли синтетические дизайнерские наркотики. Существенно изменили картину наркологи, пришли психостимуляторы».