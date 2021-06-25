В Псковской области почти нет героина – Сергей Кремс
В Псковской области почти нет героина. Об этом заявил главный внештатный нарколог комитета по здравоохранению Псковской области Сергей Кремс на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.
«Ситуация не меняется, в регион пришли новые наркотики, в корне изменился прием наркотиков, - заметил Кремс. - Героина почти нет, пришли синтетические дизайнерские наркотики. Существенно изменили картину наркологи, пришли психостимуляторы».
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