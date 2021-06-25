Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более тысячи населенных пунктов остались без света из-за грозы в Псковской области

1100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Псковской области из-за грозы. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Более чем в 200 населенных пунктах электроснабжение уже было восстановлено. По словам губернатора, повреждения очень масштабные.

На сегодняшний день сеть восстанавливают 103 бригады энергетиков. Для координации действий сформирован Региональный штаб, первое заседание которого прошло несколько часов назад.

К работе привлечены все главы пострадавших муниципалитетов – Себежский, Новоржевский, Пустошкинский, Локнянский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий и Опочецкий районы.

  • Более тысячи населенных пунктов остались без света из-за грозы в Псковской области
    Фото: Михаил Ведерников
  • Более тысячи населенных пунктов остались без света из-за грозы в Псковской области
    Фото: Михаил Ведерников
  • Более тысячи населенных пунктов остались без света из-за грозы в Псковской области
    Фото: Михаил Ведерников
  • Более тысячи населенных пунктов остались без света из-за грозы в Псковской области
    Фото: Михаил Ведерников
  • Более тысячи населенных пунктов остались без света из-за грозы в Псковской области
    Фото: Михаил Ведерников

«Социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме. Сейчас наша задача – в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и при необходимости обеспечить людей питьевой водой», - добавил глава региона.

Губернатор добавил, что к концу дня электроснабжение восстановят ещё в 600 населённых пунктах, а полностью завершены работы – завтра к обеду. Тем не менее, эти планы могут быть скорректированы.

Михаил Ведерников предупредил, что сегодня вечером в регионе ожидается усиление ветра до 20-23 метров в секунду, ливень и град.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

25 июня 2021

Михаил Ведерников — молодежным активистам: Мы вместе — одна большая региональная команда
25 июня 2021

Михаил Ведерников записал видеообращение, посвящённое вакцинации
25 июня 2021

Как избежать локдауна в Псковской области, пояснил губернатор
25 июня 2021

Привитые от коронавируса должны носить маски, заявил псковский губернатор
25 июня 2021

+32 градуса и дожди с грозами обещают псковичам 26 июня
25 июня 2021

Посмотреть на последствия от ковида посоветовал антипрививочникам Михаил Ведерников

25 июня 2021

Главное предназначение прививки от COVID-19 назвал Михаил Ведерников

25 июня 2021

Испытания вакцины от COVID-19 на животных прокомментировал губернатор Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...