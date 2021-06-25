Более тысячи населенных пунктов остались без света из-за грозы в Псковской области

15:06, 25 июня 2021, ПАИ

1100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Псковской области из-за грозы. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Более чем в 200 населенных пунктах электроснабжение уже было восстановлено. По словам губернатора, повреждения очень масштабные.

На сегодняшний день сеть восстанавливают 103 бригады энергетиков. Для координации действий сформирован Региональный штаб, первое заседание которого прошло несколько часов назад.

К работе привлечены все главы пострадавших муниципалитетов – Себежский, Новоржевский, Пустошкинский, Локнянский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий и Опочецкий районы.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников









«Социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме. Сейчас наша задача – в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и при необходимости обеспечить людей питьевой водой», - добавил глава региона.

Губернатор добавил, что к концу дня электроснабжение восстановят ещё в 600 населённых пунктах, а полностью завершены работы – завтра к обеду. Тем не менее, эти планы могут быть скорректированы.

Михаил Ведерников предупредил, что сегодня вечером в регионе ожидается усиление ветра до 20-23 метров в секунду, ливень и град.