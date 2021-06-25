+32 градуса и дожди с грозами обещают псковичам 26 июня

15:43, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области 26 июня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, днем от +27 до +32 градусов.

Ветер юго-западный, западных направлений 4-9 метров в секунду. При грозе возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.