Псковская прокуратура потребовала запретить сайты с информацией о незаконной охоте

16:00, 25 июня 2021, ПАИ

Прокуратура потребовала запретить сайты, который содержат информацию о незаконной охоте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

На сайтах публиковалась информация о способах добычи куропаток без применения оружия, с использованием петель, силков и иных самоловов, которое находится на рассмотрении.

В соответствии с пунктами 62.24, 62.25 Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России от 24.07.2020 №477, при осуществлении охоты запрещается применение петель и самоловов для добычи птиц.

Эти сведения вводят в заблуждение относительно возможности и допустимости охоты на пернатую дичь с помощью петель, сетей, силков и иных самоловов, которые могут быть использованы в преступных целях, побуждают интерес неопределенного крута лиц к совершению правонарушений и преступлений, способствуя их совершению.

Исковое заявление о признании информации, распространяемой на сайтах, информацией, распространение которой запрещено на территории страны. Решение суда не вступило в законную силу.