Котлован на улице Народной в Пскове ликвидируют при содействии властей города
Глава Пскова Елена Полонская совместно с главой администрации города Александром Братчиковым встретились с жителями домов №№ 2,4,4А на улице Народной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.
На данном участке несколько лет назад посреди двора началось несогласованное с администрацией города строительство многоквартирного дома. Хотя изначально территория предназначалась для обустройства детской площадки, парковки. В итоге собственник земельного участка ООО «Альтаир» вырыл котлован под строительство МКД и обнес участок забором.
Власти города совместно с областью проделали большую работу, в результате которой получилось внести изменения в генплан города: зону многоэтажной застройки данной территории перевели в зону рекреации. Теперь возведение крупных сооружений здесь не предвидится.
Следующим этапом будет демонтаж забора и засыпка котлована. Мероприятия будут выполнены силами подрядных организаций, которые работают на территории муниципалитета.
«История длиною в 5 лет наконец-то движется к своему логическому завершению. В ближайшее время работы будут начаты. Держим вопрос на контроле», - отметила глава Пскова.
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