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Общество

Более 14 тонн болгарских сушеных трав не пропустили через границу в Себежском районе

В Себежском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки, расположенном на российско-латвийском участке Государственной границы РФ, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 14,3 тонн различных сушёных трав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Лекарственные и пряные травы (пижма, хвощ, столбики кукурузы с рыльцами, тимьян) следовали из Румынии в адрес подмосковного предприятия, занимающегося производством лекарственных препаратов. Подкарантинная продукция, согласно фитосанитарному сертификату, была произведена в Болгарии.

Выяснилось, что в фитосанитарном сертификате не заполнены некоторые графы, таким образом, документ был признан недействительным. Ввоз более 14 тонн сушёных трав на территорию Российской Федерации запрещён.   

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