Псковский облсуд отменил регистрацию списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в региональное Заксобрание

18:45, 25 августа 2026, ПАИ

Псковский областной суд рассмотрел административный иск регионального отделения партии «Родина». Партия оспаривала постановление избирательной комиссии региона от 14 августа 2026 года о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутого реготделением партии «Яблоко». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По итогам разбирательства суд удовлетворил административный иск. Постановление избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов от «Яблока» признано незаконным и отменено.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.