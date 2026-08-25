Энергетики проверяют ЛЭП в Псковской области с помощью беспилотников

19:23, 25 августа 2026, ПАИ

В Новосокольническом районе Псковской области продолжаются круглосуточные работы по устранению последствий циклона – сильного ветра и ливней, нарушивших электроснабжение. Об этом сообщается в канале компании «Россети Северо-Запад» в мессенджере MAX.

Для оперативного выявления повреждений на труднодоступных участках линий электропередачи – в болотистой местности, зонах буреломов и оврагах – специалисты используют беспилотные летательные аппараты. С воздуха энергетики фиксируют места аварий и сразу направляют ремонтные бригады к повреждённым объектам.

Особый режим работы сохраняется в Псковском филиале компании «Россети Северо‑Запад». Сейчас в восстановлении энергоснабжения задействовано 128 бригад, в том числе 30 – из соседних регионов. В распоряжении специалистов 129 единиц техники.

Жителей просят сообщать о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (для мобильных – короткий номер 220).

Сильный ветер, который бушевал в Псковской области 22 и 23 августа, привёл к многочисленным повреждениям линий электропередачи и к падению деревьев в районах Псковской области. По данным глав муниципалитетов, 23 августа без электроснабжения оставалось около трёх тысяч населённых пунктов, где проживает более 40 тысяч человек.