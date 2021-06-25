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Спорт

Начался сбор участников XX Псковской регаты

25 июня в Пскове стартовал сбор участников Всероссийских соревнований по гребному спорту «XX Псковская регата», посвященных памяти заслуженного тренера СССР В. А. Прокопенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщила Сообщила председатель Олимпийского Совета Псковской области Светлана Семенова.

Турнир пройдет среди юношей и девушек до 17 лет на акватории реки Великой. В соревнованиях примут участие 105 спортсменов из 6 областей: Калуги, Санкт Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Пскова и Дедович.

Сегодня пройдут также пробные заезды, а официальные старта регаты запланированы на 26 июня. Закрытие соревнований пройдет 27 июня.

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